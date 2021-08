SN-Card-Inhaber erhalten 20% Ermäßigung auf die Vorstellung von "Russische Nationalpost" am 1. Oktober 2021



Neu im kleinen Theater! Iwan Sidorowitsch schreibt Briefe an alle möglichen Menschen, auch an Prominente wie den Intendanten des Fernsehens, den Präsidenten und Königin Elisabeth II. Und er bekommt Antworten. In "Russische Nationalpost. Lachkabinett für einen einsamen Rentner" ist Jurek Milewski in seiner Paraderolle. Skurril, komisch und berührend. Weiter am Programm steht die Komödie "Der Tatortreiniger" mit Anita Köchl, Melanie Arnezeder, Edi Jäger und Klaus Eibensteiner.

Neue Kabarettprogramme bringen Jane Mumford mit "Reptil", Clemens Maria Schreiner mit "Krisenfest" und Hosea Ratschiller mit "Ein neuer Mensch". In der "Trampolin Mixed Show" treten vier Kabarett-Shootingstars an einem Abend auf. Edi Jäger spielt seinen Hit "Wenn Frauen fragen" und das Kultkabarett-Trio Messner-Baumann-Blaikner präsentiert sein Erfolgsprogramm "Plauschangriff". Arc en Ciel interpretiert in "Femininum-Maskulinum" zeitlose Chansons. Und am 30. September gibt es wieder den beliebten Tagebuch Slam. Anmeldungen zum Mitmachen an E-Mail: diana@liebestagebuch.at.

Programm Datum "Arc en Ciel" 3., 12. Sept. "Der Tatortreiniger" 4., 25. Sept. "Jane Mumford" 5. September "Russische Nationalpost" 9., 10., 11. Sept., 1. Okt. "Trampolin Mixed Show" 16. Sept. "Clemens Maria Schreiner" 22. Sept. "Hosea Ratschiller" 23. Sept. "Wenn Frauen fragen" 26. Sept., 2. Okt. "Plauschangriff" 28., 29. Sept. "Tagebuch Slam" 30. Sept.

Beginn jeweils um 19.30 Uhr.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card Inhaber bekommen für die Vorstellung von "Russische Nationalpost" am 1. Oktober 2021 eine Ermäßigung von 20 Prozent.

Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel. +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

Infos und Programm unter: www.kleinestheater.at

Über die SN-Card