Die Stiftung Mozarteum hegt und pflegt in der Konzertsaison nicht nur die Kammermusik: Vier ausgewählte Liederabende mit hochkarätigen Künstlern werden im Konzertprogramm 2019/20 neue Impulse setzen.

Den Anfang macht am 3. November um 18 Uhr im Großen Saal der international gefeierte Opernstar Günther Groissböck, der im schweren Fach zwischen Wagner und Strauss brilliert. In Salzburg hinterließ der charismatische Sänger zuletzt bei den Sommerfestspielen 2014 mit seinem umjubelten Rollendebüt als Baron Ochs im "Rosenkavalier" einen bleibenden Eindruck. Groissböck hat sich dennoch die jugendliche Frische ebenso bewahrt wie den feinen stimmlichen Pinsel für das intime Genre des Liedes. Gemeinsam mit dem famosen Liedpianisten Gerold Huber spürt er in seinem Programm "Herz-Tod" den todesnahen "Vier ernsten Gesängen" von Johannes Brahms nach, dem abgründigen Märchentonfall bei Robert Schumann und dem schwelgerischen Liebeszwielicht bei Peter I. Tschaikowsky und Sergej Rachmaninoff.

