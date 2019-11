Teilen Sie die wertvollen Botschaften und Momente mit der nächsten Generation und besuchen Sie am 27. oder 28. Mai 2020 das Heidi-Musical im Messezentrum Salzburg.

Ohne in ein Emmentaler Bauernidyll abzugleiten, sondern vor dem Hintergrund der sozialen Veränderungen Mitte des 19. Jahrhunderts, fängt "Heidi - das Musical" das Leben und die Freiheit in den Schweizer Alpen ein und entführt junge und ältere Zuschauer in eine bewegende Welt, in der insbesondere Freundschaft und Vertrauen über allem stehen. In der Titelrolle ist Isabel Waltsgott zu sehen, Maya Hakvoort singt und spielt die Gouvernante Fräulein Rottenmeier. Publikumsliebling Alfons Haider gibt Herrn Sesemann, und Gedeon Burkhard spielt Dr. Classen.

Termine:

Mittwoch, 27. Mai 2020 ab 19 Uhr

Donnerstag, 28. Mai 2020 ab 19 Uhr

Ort: Salzburgarena

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (solange der Vorrat reicht).

Tickets bei allen bekannten oeticket-Verkaufsstellen online für den 27. Mai hier und online für den 28. Mai hier.

Infos:

Tel.: +43 1 / 96 0 96 2 34

www.showfactory.at

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN