Das urbane Tanztheater meldet sich zurück! Das erste Hip Hop Theaterfestival Österreichs findet am 17. und 18. September 2021 jeweils von 19.30 bis 21.15 Uhr zum zwölften Mal in der SZENE Salzburg statt.

"Hip Hop goes Theatre" ist mehr als ein Event oder ein Theaterabend, es repräsentiert die kreative Kraft einer jungen urbanen Kultur, fördert ihre österreichischen Vertreter und präsentiert internationale Top-Acts aus der Sparte Hip Hop Tanz Theater.

Seit 2013 wird "Hip Hop goes Theatre" in einem Wechsel zwischen nationaler und internationaler Ausrichtung veranstaltet. Das Programm wird wieder mit einer einzigartigen Auswahl erfolgreicher urbaner Tanzkünstler und deren Theaterproduktionen gestaltet: Mit dabei sind Salah Benlemqawanssa (Paris), Philip Hagenhofer (Salzburg), Valentin Alfery (Klagenfurt/Salzburg), Move Too Hot Company (Burghausen), Innsbreakers (Innsbruck), das Streetdance Center Salzburg und Alicia Kidman (London/Salzburg).

Theatervorstellungen im Saal der SZENE SALZBURG am

• Freitag, 17. September 2021

• Samstag, 18. September 2021

jeweils von 19.30 bis ca. 21.25 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die ersten 50 Tickets im Vorverkauf (pro Vorstellungstermin je 25 Tickets möglich).

Kartenbestellungen ausschließlich online unter www.hhgt.at mit dem Rabattcode: SN21_ASRV20 erhältlich.

Achtung: Keine Abendkasse.

Mehr Infos:

E-Mail: office@hhgt.at

Tel.: +43 650 / 800 4300

www.hhgt.at

