Beim Salzburger Hirten Advent 2019 im Dezember verzaubern himmlische Stimmen das Publikum.

Engel undHirten geben beim Adventsingen in der Großen Aula der Universität den Ton an. Und im Mittelpunkt steht die Frage: "Kann's was geben, was man nicht sieht?" In demv or allem bei der heimischen Bevölkerung beliebten Adventsingen in der musikalischen Tradition von Tobi und Tobias Reiser stehen die Hirten für die Sehnsucht nach Menschlichkeit, Schlichtheit und Naturverbundenheit. Das ergibt zusammen mit den wunderbaren Liedern und Weisen aus dem Schatz der Volksmusik eine wohltuende Einstimmung auf Weihnachten.

Überzeugen Sie sich selbst davon!

Termine:

6. 12.: 19 Uhr (Premiere); 7. 12.:

15 und 18 Uhr; 8. 12.: 11 und 15 Uhr;

13. 12.: 19Uhr; 14. 12.: 15 und 18Uhr;

15. 12.: 11 und 15 Uhr

Ort: Großer Saal der Stiftung Mozarteum, 5020 Salzburg, Schwarzstraße 28

SN-Card-Vorteil: SN-Card-Inhaber erhalten 20%Rabatt (zzgl. Bearbeitungsgebühren von oeticket) - gültig für alle Vorstellungen, ausgenommen Kindervorstellung und Kinderkarten, solange der Vorrat reicht.

Infos:

Karten bei allen oeticket-Verkaufsstellen und beim Salzburger Hirten Advent: WWW.HIRTEN-ADVENT.AT

Quelle: SN