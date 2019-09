Erleben Sie ein utopisches Musikkabarett vom österreichischen Kabarett-Duo Caro & Gudrun am 24. Oktober in Zell am See. Was Wäre Wenn … Sie sich einfach selbst überzeugen und zum Lachen vorbei kommen?

"Was wäre, wenn …" Caro und Gudrun sich nie getroffen hätten?

"Was wäre, wenn …" Caro beim Musical geblieben und Gudrun Kunsttischlerin geworden wäre?

"Was wäre, wenn …" Caro und Gudrun gar nicht Caro und Gudrun wären? Diesen und vielen anderen spannend utopisch und irrwitzigen Fragen gehen die Kernölamazonen in ihrem neuen Programm auf den Grund. Viele neue Highlights musikalischer Art, aber auch freche und pointierte Konversationen mit dem Publikum, versprechen die eine oder andere Überraschung. Kernölamazonen - Was Wäre Wenn

Donnerstag, 24. Oktober 2019

20.00 Uhr

Ferry Porsche Congress Center

Brucker Bundesstrasse 1a

5700 Zell am See SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf. Tickets sind bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken und online hier erhältlich. Infos:

www.fg-eventproductions.com

www.kernoelamazonen.at Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten. Quelle: SN