Die Familienkonzerte der Philharmonie Salzburg holen dieses Jahr ihr abwechslungsreiches Programm der laufenden Saison für musikneugierige Familien im Juni und Juli nach. Jetzt Tickets buchen und 20% Rabatt sparen!

"Es war leider lange sehr still in den Konzertsälen, deshalb freut es mich umso mehr, dass wir alle unsere Familienkonzerte nachholen können, denn Musikvermittlung liegt mir sehr am Herzen. Wir lernen den weltberühmten Komponisten Ludwig von Beethoven kennen und freuen uns auf ,Carmen' in einer familiengerecht gekürzten Opernfassung. Eine musikalische Reise ins Weltall starten wir auch und spielen Musik von Gustav Holst und John Williams. ,Romeo und Julia', die wohl bekannteste Liebesgeschichte der Welt, bringen wir mit Happy End auf die Bühne. Den Sommer feiern wir im Juli mit unserem Swing-Sing-Summer-Konzert. Singt und tanzt mit, wir spielen Musik von Louis Armstrong, Benny Goodman und Ella Fitzgerald", erklärt Elisabeth Fuchs, Dirigentin der Philharmonie Salzburg und Gründerin der seit 14 Jahren sehr erfolgreichen Kinderfestspiele.

Familienkonzerte mit der Philharmonie Salzburg:

• Carmen mit Happy End!

Wochenende 12. & 13. Juni 2021

• Die Planeten

Wochenende 19. & 20. Juni 2021

• Romeo & Julia mit Happy End!

Wochenende 3. & 4. Juli 2021

• Beethoven für Kids

Wochenende 10. & 11. Juli 2021

• Swing - Sing - Summer

Wochenende 17. & 18. Juli 2021

Immer samstags um 14 & 17 Uhr

und sonntags um 11 & 15 Uhr

Europasaal, Kongresshaus Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Ermäßigung mit dem Rabattcode: SNCARD2021.

Aktuelle Infos:

www.kinderfestspiele.com

Abos & Tickets:

E-Mail: tickets@kinderfestspiele.com

Tel.: +43 650 / 517 20 30 (9-12 Uhr)

