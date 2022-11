Der Kiwanisclub St. Johann im Pongau lädt heuer wieder zum traditionellen Adventsingen am Sonntag, 4. Dezember, um 15.30 Uhr ins Kultur- und Kongresshaus St. Johann. Einen stimmungsvollen Adventauftakt gestalten bekannte, beliebte und vor allem hervorragende Volksmusikgruppen.

Adventstimmung lässt das Organisationsteam vom KIWANIS Club St. Johann auch dieses Jahr wieder aufkommen. Das Hirtenspiel mit der natürlichen Spielfreude der Kinder der Musikhauptschule ist ein Herzstück dieses volksmusikalischen Adventsingens. Der Gruber Zweigesang aus Tirol, die Salzburger Knittelbeisser, Dreifach Zithrig und Bläser der Bauernmusikkapelle umrahmen mit ihren Liedern und Weisen das Bühnengeschehen. Philipp Meikl führt durch das Programm.

Der Reinerlös wird in Not geratenen Kindern in der Region gespendet.

Mehr Infos: www.kiwanis.at

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (nur bei Vorlage der SN-Card).

Kartenkauf & weitere Infos:

Kultur- und Kongresshaus St. Johann

Leo-Neumayer-Platz 1

5600 St. Johann im Pongau

Tel.: +43 6412 / 8080

Mail: office@kongresshaus.at

kongresshaus.at/de/veranstaltungen/Adventsingen~35

