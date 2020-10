Das kleine theater begeistert auch im Oktober wieder mit einem vielfältigen Programm.

In der Komödie "Die schwarze Witwe - La Femme Finale" von Anna Burzynska brillieren Jurek Milewski als ewiger Pechvogel und Judith Brandstätter als plötzlich auftauchende Frau mit großen Geheimnissen. Ein Stück voll mit überraschenden Wendungen und einer großen Portion schwarzem Humor. Weitere Theaterhits im Oktober sind Peter Blaikners Politsatire "Mitterbachkirchen" über die Nöte eines Bürgermeisters, die Komödien "Eiscreme" und "Ich mache das für Sie" sowie "Fettes Schwein" mit der großartigen Bina Blumencron. "IDIOTen", das packende Theaterstück frei nach Dostojewski, kommt am 27. Oktober.

Kabarettistische Highlights bringen Edi Jäger ("Wenn Frauen fragen"), Pepi Hopf ("Sternzeichen: Stur"), Michael Großschädl ("Junge, lern doch einfach mal Deutsch!") sowie Ingo Vogel mit der satirischen Sicht der Welt aus seiner "Vogelperspektive". Musikalische Evergreens spielen Ernst Jani & die Jasmin-Boys. Es gibt auch wieder den beliebten Tagebuch Slam. Anmeldungen zum Mitmachen an E-Mail: diana@liebestagebuch.at



Datum Filmtitel 8., 9., 28. 29. Oktober 2020 "Fettes Schwein" 10., 24. Oktober 2020 "Eiscreme" 11., 17. Oktober 2020 "Wenn Frauen fragen" 14., 30., 31. Oktober 2020 "Die schwarze Witwe" 15., 23. Oktober 2020 "Ich mache das für Sie" 16. Oktober 2020 "Pepi Hopf" 18. Oktober 2020 "Mitterbachkirchen" 21. Oktober 2020 "Michael Großschädl" 22. Oktober 2020 "Tagebuch Slam" 25. Oktober 2020 "Ernst Jani" 27. Oktober 2020 "IDIOTen"

Beginn jeweils 19.30 Uhr

Am Sonntag, 18. Okt. gibt es zwei Vorstellungen von "Mitterbachkirchen": um 15.00 Uhr und um 19.30 Uhr.

