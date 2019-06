Das kleine Theater startet in den Sommer. Auf SN-Abonnenten wartet unter anderem das packend feinsinnige Stück "Glück" von Eric Assous, das mit brillantem Witz und überraschenden Wendungen begeistert.

Das faszinierende Theaterstück "Konstellationen" mit Judith Brandstätter und Wolfgang Kandler stellt die Frage, was gewesen wäre, wenn man sich in gewissen Situationen anders verhalten oder eine andere Entscheidung getroffen hätte. In der Komödie "Doppelfehler" treffen fünf Jahre nach ihrer Scheidung Alex und George zufällig wieder aufeinander, um festzustellen, dass sie noch genug füreinander empfinden. So nimmt das grotesk-komische Unheil seinen Lauf.

Weiters am Programm stehen "Glück", der Theaterhit aus Frankreich von Eric Assous sowie "Pubertät", die musikalische Komödie über die Nöte eines Vaters mit seiner Teenagerin. Kabarettistische Highlights servieren Isabell Pannagl mit "Noch immer alles neu", Uli Böttcher mit "Ü50-Silberrücken im Nebel", Edi Jäger ("Wenn Frauen fragen"), der blonde Engel mit seinem bunten Strauß aus Liedern, Christoph Fritz mit "Das jüngste Gesicht" sowie die sanftmütig-rotzfrechen Vaginas im Dirndl. Und wieder gibt es den beliebten Tagebuch Slam. Anmeldungen zum Mitmachen: diana@liebestagebuch.at

Für alle Freunde der anspruchsvollen Unterhaltung hat das kleine Theater auch im August ein sehenswertes Programm zusammengestellt und wünscht einen schönen Sommer.

Programmvorschau im kleinen theater - Juni 2019:

• "Isabell Pannagl": 5. Juni, 20 Uhr

• "Tagebuch Slam": 6. Juni, 20 Uhr

• "Glück": 7., 15. Juni, 20 Uhr

• "Doppelfehler": 12., 22. Juni, 20 Uhr, 16. Juni, 19 Uhr

• "Blonder Engel": 14. Juni, 20 Uhr

• "Konstellationen": 17. Juni, 20 Uhr

• "Pubertät": 21. Juni, 20 Uhr

• "Uli Böttcher": 23. Juni, 19 Uhr

• "Christoph Fritz": 27. Juni, 20 Uhr

• "Wenn Frauen fragen": 29. Juni, 20 Uhr

• "Vaginas im Dirndl": 30. Juni, 20 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellung von "Glück" am 7. Juni um 20 Uhr im kleinen theater.

Infos & Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel.: +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at



