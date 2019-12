Was gibt es Schöneres, als die Festtage mit Familie und Freunden zu verbringen? Der Festkonzertreigen der Kulturvereinigung zum Jahreswechsel lädt Sie Zum gemeinsamen Musikgenuss ein.

Besuchen Sie die Silvestergala "Kann denn Liebe Sünde sein?" Mit Musik der 20er- und 30er-Jahre (16 & 19.30 Uhr) oder das Silvesterkonzert "Swing &Waltz" in Zell am See (17 Uhr).

Zudem veranstaltet die Salzburger Kulturvereinigung drei Neujahrskonzerte im Großen Festspielhaus: Am Vormittag spielt das Zagreb Philharmonic Orchestra "Strauss trifft Strauss" (11 Uhr) und danach geleitet die Philharmonie Salzburg "Mit Schwung ins neue Jahr" (15 & 19 Uhr).

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt) auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Silvestergala (16 Uhr), das Silvesterkonzert in Zell am See (17 Uhr) und das Neujahrskonzert (11 und 19 Uhr).

Infos:

Kartenbüro der Salzburger Kulturvereinigung im Trakl-Haus, Waagplatz 1a (Mo. Bis Fr., 9 - 16 Uhr), Tel.: +43 662 / 845346 bzw. unter www.kulturvereinigung.com

