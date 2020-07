Jetzt heißt es endlich BÜHNE FREI auf der Seebühne Seeham! Die Besucher erwartet an jedem Freitagabend im August ein kulturelles Programm - von Kabarett bis Konzert!

An jedem Freitag im August bietet die Seebühne Seeham am Obertrumer See ein abwechslungsreiches Kulturprogramm:

• Freitag, 7. August 2020, 20 Uhr - Konzert "Circus Oberkrain"

Manage frei für das neue Programm von "The Heimatdamisch".

"The Heimatdamisch" ziehen den Hits die Lederhosen an und überraschen mit ausgetüftelten und witzigen Arrangements.

• Freitag, 14. August 2020, 20 Uhr - Kabarett "ÖHA"

Anita Köchl & Edi Jäger spielen Gerhard Polt

Die grandiosen Komödianten Anita Köchl & Edi Jäger bringen mit bravouröser Spielfreude die komödiantischen Meilensteine des genialen Gerhard Polt auf die Bühne.

• Freitag, 21. August 2020, 20 Uhr - Satire "Die goldene Axt" mit Gerhard Greiner

Holzhans, ein Naturbursche, erzählt seine Lebensgeschichte. Alle Menschen sind gleich, manche sind "gleicher". Was bei Orwell Realität ist, musste auch der Holzhans entdecken.

• Freitag, 28. August 2020, 20 Uhr - Konzert "Auf a Wort" STS-Coverband

Seit der Gründung der sechsköpfigen Band 2008 ist es ihr Ziel, die einzigartige Musik der steirischen Kult-Band STS möglichst authentisch zu spielen.

Wichtiger Hinweis: Bei Schlechtwetter finden die Auftritte im Festsaal der Volksschule Seeham statt.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf den Abendkassa-Preis. Pro SN-Card sind zwei ermäßigte Tickets erhältlich.

Kartenreservierung vorab per E-Mail an: seebuehneseeham@sbg.at und telefonisch unter +43 664 / 650 97 29.

Programminfos: www.seebuehneseeham.at

Quelle: SN