Auftakt für das neue Veranstaltungsjahr in den Ferdinand Porsche Erlebniswelten - Publikumsliebling Harald Krassnitzer lädt am 24. Jänner zur "Wiener Melange", einem Streifzug quer durch die Wiener Kaffeehausliteratur.

Historische Automobile von der Kutsche bis zum Käfer, "Daimlerpferd" und Porsche Diesel Traktoren - doch der fahr(T)raum in Mattsee ist noch vielseitiger! Den Auftakt des Veranstaltungsjahres in der rasanten Ausstellung übernimmt Harald Krassnitzer am Donnerstag, 24. Jänner, um 19.30 Uhr. Der Publikumsliebling lädt zur "Wiener Melange", einem Streifzug quer durch die Wiener Kaffeehausliteratur. Er liest Wiener Geschichten, zum Nachdenken und Schmunzeln. Gemeinsam mit Dieter Kolbeck am Klavier, einem Virtuosen seines Faches, wird die Wiener Melange zu einem unvergesslichen, klangvollen Abend.

"Ich freue mich sehr über die vielen Besucher, die vergangenes Jahr die Veranstaltungen im fahr(T)raum und die Entwicklungen meines Großvaters von der Kutsche bis zum Käfer erleben konnten. Auch 2019 bieten die Ferdinand Porsche Erlebniswelten wieder ein vielseitiges Programm. Eine Stunde vor Beginn der Vorstellungen können Sie die Ausstellung besichtigen", erklärt fahr(T)raum Gründer Ernst Piech.

