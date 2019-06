Kammermusik und Jam-Session bis zum Abwinken: Erleben Sie die themenbezogene Kammermusikreihe am Donnerstag, 6. Juni um 20.15 Uhr im Orchesterhaus Salzburg! Jetzt Tickets sichern zum Vorteilspreis!

Nicht verpassen! Unter dem Titel "Leben" findet am 6. Juni um 20.15 Uhr im Orchesterhaus zum letzten Mal in der laufenden Spielzeit der kürzlich vom Mozarteumorchester initiierte, von den Zuhörern begeistert aufgenommene Salzburger Kammermusik-Event "Viertel nach acht" statt, der ausgefallene Kompositionen mit literarischen Einwürfen in einer locker-nachempfundenen Wohnzimmeratmosphäre vereint.

Doch das ist noch nicht alles. Im Anschluss an den offiziellen, von Mitgliedern des Mozarteumorchesters gestalteten Programmteil wird in einer Classical Jam-Session mit viel Schwung und Energie und bei geöffneter Bar und anregenden Gesprächen in spontan sich zusammenfindenden Gruppierungen, unter die sich auch Musiker aus dem Publikum mischen können, bis zum Abwinken weitermusiziert. Unterhaltung auf höchstem Niveau für Zuhörer und Mitwirkende.

Viertel nach acht

Donnerstag, 6. Juni 2019, 20.15 Uhr, Orchesterhaus

Musik von Ernst von Dohnányi, Jean Françaix und Astor Piazzolla

Texte von Wolfram Siebeck

Musiker des Mozarteumorchesters Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Infos & Karten:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum

Mozart-Wohnhaus

Theatergasse 2, 5020 Salzburg

Montag bis Freitag: 10 bis 15 Uhr

Tel.: +43 662/873154

E-Mail: tickets@mozarteum.at

www.mozorch.at

Abendkasse im Orchesterhaus

ab 19.30 Uhr, Erzbischof-Gebhard-Straße 10,

5020 Salzburg



Quelle: SN