Der November steht im Schauspielhaus Salzburg ganz im Zeichen der österreichischen Literatur.

Mit Franz Kafkas "Der Prozess" wird im Studio des Schauspielhaus Salzburg ein österreichischer Literaturklassiker auf die Bühne gebracht, während im Saal Michael Köhlmeiers neuestes Stück zeitgenössischer Dramatik in einer Koproduktion mit dem Theater Kosmos zu sehen ist.

Franz Kafkas "Der Prozess" wird ab 11. November 2020 im Schauspielhaus Salzburg gezeigt. Regisseur Ben Pascal lässt gemeinsam mit Videokünstler Remo Rauscher eine seltsame, verwirrende Gerichtswelt entstehen, aus der Protagonist Josef K. keinen Ausweg mehr findet. Der Roman wird von fünf Darstellern unter Einbindung von Musik und Video-Elementen zum Leben erweckt; ein kafkaeskes Erlebnis, das dem Publikum die Machtlosigkeit des Einzelnen vor Augen führt. Josef K. kann dem Urteil des Gerichtes, das im Grunde bereits am Tag seiner Verhaftung feststeht, nicht entrinnen, jede seiner Entscheidungen ist nichts weiter als die Illusion seines freien Willens. Er kämpft gegen Windmühlen, schlussendlich ist jeder seiner Schritte vergebens.

Tags darauf feiert Michael Köhlmeiers "Lamm Gottes" in der Regie von Augustin Jagg Premiere. Das Mysterienspiel sucht nach der Bedeutung von Leben und Tod, von Gott und Teufel - ein Theaterstück, das sich den essentiellen Fragen des Lebens widmet und sein Publikum zum Nachdenken anregt: Eine Hochzeitstafel, eine schöne Braut und ein Gast, der nie von jemandem eingeladen wird. Das Fest ist vorüber und der Tod ist gekommen, um den Bräutigam noch in der Hochzeitsnacht zu holen. In ihrer Verzweiflung lässt sich die Braut auf einen Handel mit dem Teufel ein. Zwei Katzen philosophieren über Fressen und Gefressen werden. Ein zwielichtiger Prediger scheint die Fäden der Handlung in der Hand zu halten. Seine Erzählung führt den Zuschauer in die Abgründe des Herzens, der Tod singt dazu dunkle Liebeslieder und der armen Braut Martha könnte nur noch Gott helfen, aber der ist weit, weit fort, hinter hundert Vorzimmern, in denen hundert strenge Engel sitzen…

