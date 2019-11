Bildgewaltig, packend und musikalisch fulminant: Richard Wagners Meisterwerk wird in der Inszenierung des Salzburger Landestheaters zum Opernerlebnis.

Was ist nun zu tun? Wie soll es weitergehen?

Ratlos kauern Menschen rund um ein abgestürztes Passagierflugzeug. Roland Schwab, vielfach preisgekrönter Opernregisseur, und sein langjähriger Weggefährte Piero Vinciguerra haben ein spektakuläres Bild für die gestrandete Gesellschaft am Abgrund geschaffen.

Nicht nur szenisch hat diese Produktion viel zu bieten, vor allem musikalisch lockt der Salzburger "Lohengrin" mit einer erstklassigen Sängerriege und dem mit großem Beifall bedachten musikalischen Leiter Leslie Suganandarajah am Pult des Mozarteumorchesters.

SN-Card-Vorteile:

SN-Card-Inhaber erhalten 20%Rabatt auf die Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse - gültig für die Vorstellungen am 14., 20. und 24. November.

Infos:

Informationen und Karten:

"Lohengrin"

Tel.: +43 662 / 87 15 12 222

service@salzburger-landestheater.at

www.salzburger-landestheater.at

Quelle: SN