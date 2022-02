Der beliebte Entertainer tourt derzeit mit verschiedenen Programmen und einem Best-of durch den gesamten Sprachraum. Erleben Sie Luis aus Südtirol am 3. und 23. März 2022 live im Bundesland Salzburg und sichern Sie sich vergünstigte Karten mit Ihrer SN-Card!

Am Donnerstag, 3. März 2022, gastiert Luis aus Südtirol mit seinem Programm "Oschpele!" um 19.30 Uhr im Kursaal in Bad Hofgastein - darin erfährt das Publikum, warum der Ausdruck in Luis' Wortschatz tief verankert ist.

Auch am Mittwoch, 23. März 2022, steht Luis aus Südtirol um 20 Uhr in der Wallerseehalle Henndorf im Mittelpunkt. "Best Of(f)" ist ein Sammelsurium seiner besten Programme - seine Fans dürfen sich auf einen unvergesslichen und vergnüglichen Abend freuen.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf für beide Veranstaltungstermine.

Karten sind bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen und online hier für den 3. März bzw. online hier für den 23. März per Eingabe des SN-Card-Promotioncodes erhältlich.

Mehr Infos: www.fg-eventproductions.com

