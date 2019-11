Erleben Sie das neue Programm vom Luis aus Südtirol live am 28. November im Congress Saalfelden.

Eingefleischte Fans wissen bereits, dass der Ausdruck "Oschpele!" in Luis" Wortschatz tief verankert ist und als einer der emotional vielseitigsten Begriffe der Südtiroler Sprache bei ihm besonders häufig zur Verwendung kommt. Es ist also höchst an der Zeit, den Ausdruck genauer unter die Lupe zu nehmen.

Luis aus Südtirol - Oschpele

Donnerstag, 28.11.2019

20.00 Uhr

Congress Saalfelden

Stadtplatz 2

5760 Saalfelden

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenkassen und online hier.

Infos: www.fg-eventproductions.com

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN