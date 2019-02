Robert Menasses viel diskutierter EU-Roman wurde von Regisseurin Maya Fanke für die Bühne adaptiert, der spannende und vielseitige Abend ist nur noch kurze Zeit im Schauspielhaus Salzburg zu sehen.

Für die Recherche zu seinem Roman ist Robert Menasse nach Brüssel gezogen, hat mit Beamten der Kommission gesprochen und diese sogar in ihrem Alltag begleitet. So entstand sein Bestseller "Die Hauptstadt", für den er im Jahr 2017 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde.

Menasse führt in seinem Roman zahlreiche unterschiedliche Handlungsstränge zusammen, verbindet sein Gesellschaftsporträt mit den Spannungsmomenten eines Krimis und gibt Einblick in die undurchsichtigen und teils irrationalen Strukturen und Abläufe der Europäischen Kommission. Menasse sieht die Aufgabe der EU darin, die Nationalstaaten zu überwinden und so für dauerhaften Frieden zu sorgen. Humorvoll und zynisch appelliert er für eine Einigung Europas und gegen das Vergessen.

Gemeinsam mit dem Ensemble des Schauspielhaus Salzburg hat Regisseurin Maya Fanke den vielschichtigen Roman höchst erfolgreich auf die Bühne gebracht. Die einmalige Inszenierung ist nur noch kurze Zeit zu sehen: Die letzten Vorstellungen finden am 28. Februar, 1. März und 2. März statt.

