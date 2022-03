Mishmashers! Lungau Big Band goes Klezmer

Erleben Sie am Freitag, 8. April das kanadische Universalgenie "Socalled" mit der Lungau Big Band und hinreißenden jiddischen Songs live in der Szene Salzburg. An diesem Abend werden der Bühnenwirbelwind und die ganze Wucht der Lungau Big Band im Sinne der jiddischen Kultur die Konzerthalle erbeben.

Maschinenbeats, wirbelnde Bläsersätze, Up-tempo-Swing, Funk Riffs, eindringliche Melodien, urkomische Texte und irre Harmonien: Der kanadisch-jüdische Rapper Josh "Socalled" Dolgin hat in seiner Plattenkiste gekramt und seine jiddischen Lieblingslieder und Klezmer zu einem Programm für Stimme und Big Band arrangiert. Das Zusammenspiel zwischen dem leichtfüßigen Bühnenwirbelwind und der Wucht der Big Band ergibt einen hinreißenden Konzertabend. Lungau Big Band & Josh "Socalled" Dolgin

Freitag, 08.04.2022

20.00 Uhr

Szene Salzburg

Anton Neumayr Platz 2, 5020 Salzburg Veranstalter: Lungau Big Band Mehr Infos: www.lungaubigband.com

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.