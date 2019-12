Das kleine theater begeistert das Publikum im Dezember mit einem vielfältigen Programm. Sichern Sie sich jetzt Karten für die neue Theaterkomödie "IDIOTen - die Welt steht Kopf" am 18. Dezember im kleinen theater!

Ein junger, aufgeschlossener Mensch versucht in einer korrupten Gesellschaft seinen Weg zu finden. Das Urteil: Er ist ein IDIOT. Ist wirklich er der Idiot? Oder ist die Gesellschaft aus den Fugen geraten? Und der "Idiot" hält uns den Spiegel vor? "IDIOTen", ein Theaterstück frei nach Dostojewski.

Weiters am Programm stehen die Komödien "Trennung für Feiglinge", "Glück - Le Bonheur" mit Anita Köchl und Richard Saringer, "Goethe & Schiller - best of", die amüsante Reise durch die Welt der Klassiker (mit Judith Brandstätter und Peter Blaikner), sowie Edi Jägers beißend komischer Monolog "Der Stein". Die Nöte eines Vaters mit seiner pubertierenden Tochter erlebt man humorvoll in "Pubertät". "Shirley Valentine" erzählt die Verwandlung einer ungeliebten Frau in einen selbstbewussten Menschen.

Für kabarettistische Höhenflüge sorgt Ingo Vogl mit seiner "Voglperspektive", am 15. Dezember zweisprachig in österreichischer Gebärdensprache. Vorweihnachtliches zeigen Miguel Herz-Kestranek "Advent, Advent - der Obstler brennt!" und die alljährlich um diese Zeit umtriebigen Godfathers of Christmas mit "Schnöde Bescherung".

Programmhighlights im Dezember:

• "IDIOTen: 4., 6., 18. Dezember

• "Ingo Vogl: 5., 15. Dezember

• "Trennung für Feiglinge": 7., 29., 30. Dezember

• "Miguel Herz-Kestranek": 8. Dezember

• "Der Stein": 11. Dezember

• "Goethe & Schiller - best of": 12., 13. Dezember

• "Glück - Le Bonheur": 14. Dez., 31. Dezember

• "Schnöde Bescherung": 19., 20., 21., 22. Dezember

• "Pubertät": 27. Dezember

• "Shirley Valentine": 28. Dezember

Beginn jeweils um 19.30 Uhr.

Die Vorstellungen von "Glück - Le Bonheur" am 31. Dezember 2019 beginnen um 17.30 und 21 Uhr.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellung von "IDIOTen" am 18. Dezember 2019.

Infos & Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel.: +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

