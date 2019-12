Molière nahm mit seinem Komödienklassiker "Der Menschenfeind" die heuchlerische Gesellschaft am Hofe Ludwig des XIV. aufs Korn. Ein Stoff, der gerade in der heutigen Vergnügungsgesellschaft von Aktualität strotzt und für viel Unterhaltung sorgt.

"Ehrlich währt am längsten" - heißt es. Dem werten Herrn Alceste ist es völlig gleichgültig, dass man sich mit diesem Credo nicht unbedingt beliebt macht. Für ihn zählt nichts als die Wahrheit. Er sagt jedem unverblümt seine Meinung und nimmt kein Blatt vor den Mund, denn er will sich nicht am heuchlerischen Spiel der feinen Gesellschaft beteiligen. Dass aber gerade Alceste, blind vor Liebe, den Schmeicheleien und Lügen seiner angebeteten Célimène auf den Leim geht, sorgt für viel Amüsement beim Publikum.

Sie suchen noch das passende Weihnachtsgeschenk? Verschenken Sie einen Theaterbesuch mit anschließendem Vier-Gänge-Menü am Silvesterabend oder bleiben Sie frei in der Wahl Ihres Termins mit den "Für Dich"-Geschenkpaketen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.schauspielhaus-salzburg.at

SN-Card-Vorteile:

• SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellung von "Der Menschenfeind" am 28. Dezember 2019 um 19 Uhr (nur bei Vorlage der SN-Card).

• SN-Card-Inhaber erhalten 10% Dauerrabatt - gültig für alle Veranstaltungen im Schauspielhaus Salzburg (nur bei Vorlage der SN-Card).

Kartenbuchung unter:

Schauspielhaus Salzburg

Erzabt-Klotz-Straße 22

5020 Salzburg

E-Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

Tel.: +43 662 / 8085-85

