Die Reihe "Trazom!" pustet den Staub von somanchemtradiertenMozart-Bild und zelebriert den Komponisten undMenschenmit einemschillernden Crossover vonMusik, Tanz und Schau- bzw. (Puppen-)Spiel.

Die Mozartwoche feiert den großen Komponisten vom 23. Jänner bis zum 2. Februar 2020 in ganz Salzburg. Neben dem hochkarätigen klassischen Festivalprogramm lässt Intendant Rolando Villazón dem spielerischen Mozart viel Raum zum Glänzen: "Ich möchte beides: ein Festival, zu dem jeder Mozart-Kenner gerne kommt, weil er bei uns die besten Künstler und größten Mozart-Interpreten erleben kann. Und eines, an dem die ganze Stadt teilhaben kann, bei dem jeder, der neugierig ist, etwas findet Deshalb gehen wir an mehr Spielstätten als jemals zuvor bei der Mozartwoche und laden alle ein, Mozart in all seinen Facetten - ernst, traurig, verspielt, lustig - zu erleben." "Trazom!" heißt diese Reihe des Festivals, was eigentlich Mozart rückwärts gelesen bedeutet, aber auch einen quergebürsteten Mozart meint, einen der mit einem Augenzwinkern um die Ecke kommt.

Die Weltpremiere von "Mozart Moves! Sieben Dramolette" setzt Rolando Villazón im Salzburger Landestheater in Szene. Im Verbund mit Musikern des Mozarteumorchesters Salzburg, dem Choreographen Reginaldo Oliveira sowie Schauspielern und Tänzern des Landestheaters, zeigt "Mozart Moves!" wie sinnstiftend Mozart auch im 21. Jahrhundert sein kann.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - nach Verfügbarkeit gültig für 2 Personen für "Mozart Moves!" im Salzburger Landestheater am 27. & 30. Jänner & 2 Februar 2020.

Infos & Kartenbestellungen:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg, Mozart-Wohnhaus, Theatergasse 2, 5020 Salzburg, Mo.-Fr.: 10-15 Uhr, Sa-, 10-13 Uhr, Tel.: +43 662 / 87 31 54, TICKETS@MOZARTEUM.AT, WWW.MOZARTEUM.AT



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN