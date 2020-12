Erleben Sie Mozart hautnah bei den Konzerten im Jänner von L'Arpeggiata mit Christina Pluhar und Sir András Schiff und der Cappella Andrea Barca.

Die Mozartwoche 2021 zelebriert den großen Komponisten als "Musico drammatico". Auf dem Programm stehen fast alle Werke, die Mozart in Moll komponiert hat, weil jenen diese besondere unmittelbare dramatische Wirkung innewohnt. Gerade einmal 35 der 626 im Köchelverzeichnis aufgeführten Kompositionen sind in Moll gehalten, der melancholischen, nostalgischen und pathetischen Tonalität. Die weltweit besten Mozart-Interpreten werden diesen Schwerpunkt bei der Mozartwoche spürbar machen. Das Originalklang-Ensemble L'Arpeggiata unter der Leitung von Christina Pluhar mit dem Bachchor Salzburg und einer ausgewählten Solistenriege huldigen dem "Musico drammatico" mit dem berührenden "Requiem" in d-Moll KV 626 - Mozarts letztem unvollendeten Meisterwerk. Dem gegenübergestellt wird die Missa brevis d-Moll KV 65, ein Werk, das Mozart bereits mit zwölf Jahren komponierte.

Besondere Mozart'sche Konzertmomente garantieren u. a. die Wiener Philharmoniker mit Alain Altinoglu und Marianne Crebassa, das legendäre Klavierduo Martha Argerich und Daniel Barenboim oder Mitsuko Uchida mit dem Mahler Chamber Orchestra. Sir András Schiff gestaltet mit einer hochkarätigen Sängerriege, darunter Luca Pisaroni, Mauro Peter und Sylvia Schwartz, eine "Mozartiade" mit sämtlichen Liedern des gefeierten Komponisten (26. 1.). Zu hören sind neben "Das Veilchen" und "Abendempfindung an Laura" auch zahlreiche Lieder, die selbst Kennern unbekannt sein dürften. Für die Konzerte mit seiner Cappella Andrea Barca im Großen Festspielhaus wählt Sir András Schiff zwei Werke für Klavier, die eine besondere Dramatik in Mozarts Leben anklingen lassen: Das "Jeunehomme-/Jenamy"-Konzert KV 271 aus dem Jahr 1777, das letzte Konzert, das Mozart in Salzburg schrieb, und das Klavierkonzert KV 595, dessen Uraufführung 1791 zum letzten öffentlichen Auftritt Mozarts wurde.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf das Konzert von L'Arpeggiata mit Christina Pluhar am 25. 1. 21 um 19.30 Uhr im Haus für Mozart im Vorverkauf sowie auf das Konzert von Sir András Schiff und der Cappella Andrea Barca am 24. 1. 21 um 20.30 Uhr im Großen Festspielhaus im Vorverkauf.

Kontakt und weitere Informationen:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg

Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Tel: +43 (0) 662 / 87 31 54

Anmeldungen unter ticket@mozarteum.at

www.mozartwoche.at

