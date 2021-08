Da das traditionelle Neujahrskonzert ausfallen musste, erwarten Sie am 11. und 12. September gleich zwei musikalische Highlights in Oberndorf.

Am Samstag, dem 11. September, um 17 Uhr geben sich am Stille-Nacht-Platz die beiden Big Bands aus Burghausen und Ebensee aus Oberösterreich ein musikalisch interessantes Stelldichein. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der Stadthalle Oberndorf statt.

Am Sonntag, dem 12. September, spielt das Austria Festival Symphony Orchestra um 15 Uhr zum Konzert "Klassik Meets Hollywood" auf. Werke von Strauß und Lehár werden durch weltbekannte Film- und Musicalhits ergänzt.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber inklusive Begleitpersonen erhalten 20% Rabatt auf die Eintrittskarten im Vorverkauf (nur bei Vorlage der SN-Card).

Karten & Infos:

Tourismusverband Oberndorf

Tel.: +43 6272 / 4422

Mail: office@stillenacht-oberndorf.com

http://stillenacht-oberndorf.com/events



