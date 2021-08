Besuchen Sie das neue Musiktheater für Kinder ab 3 Jahren - jeden Samstag & Sonntag im September 2021 im Toihaus Theater Salzburg.

In "Tempo Tempi" treffen Frau Alfine und Frau Dacapo aufeinander: Die eine möchte unbedingt ins Finale, die andere drängt mit Schnelligkeit zurück zum Anfang. Und was macht Ritter Tando dazwischen? Er versucht zu verbinden, verliert sich aber in Gitarrensolos. Ein lustvolles musikalisch-tänzerisches Kräftespiel rund um die Musik von Johannes Brahms' Ungarischem Tanz Nr. 5 beginnt. Ein Klangerlebnis für die Jüngsten, das zeigt, wie aus unterschiedlichsten Takten, musikalischen Klängen und Humor Harmonie entstehen kann, die ein gutes Miteinander schafft.

Premiere: Samstag, 4. September 2021, 15 Uhr.

Weitere Termine:

Sonntag, 5. September 2021

Samstag, 11. September 2021

Sonntag, 12. September 2021

Samstag, 18. September 2021

Sonntag, 19. September 2021

Samstag, 25. September 2021

Sonntag, 26. September 2021



Uhrzeit: 15 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Tickets um 6 Euro statt 8 Euro (nur bei Vorlage der SN-Card).

Online-Ticketing:https://toihaus.kupfticket.at/

Kontakt & Infos:

Toihaus Theater

Franz-Josef-Straße 4

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 44 39

E-Mail: ticket@toihaus.at

www.toihaus.at



