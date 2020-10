In "Network" prallen Einschaltquoten auf Macht und Moral. Das Salzburger Landestheater hätte sich keinen besseren Spielort als ein echtes TV-Studio wünschen können. Ein authentischer Theaterabendmit hochaktueller Dimension. Noch bis 28. November im ORF Landesstudio Salzburg.

Das Thema von "Network" ist auch über 40 Jahre nachdem der gleichnamige Film über die Leinwand flimmerte brandaktuell. Die beißende Satire rund um eine überhitzte Medienlandschaft, in der Meinungen Tatsachen übertrumpfen und journalistische und moralische Ansprüche dem Diktat der Einschaltquote unterliegen, hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Womöglich ist das Thema im Zuge der technologischen Entwicklungen, der ständigen Verfügbarkeit von (alternativen) Fakten und der Entstehung der sozialen Medien sogar noch wirkmächtiger geworden.

Quote statt Qualität

Als Nachrichtensprecher Howard Beale nach 25 Dienstjahren abgesetzt werden soll und daraufhin seinen Selbstmord vor laufender Kamera ankündigt, gehen die Wogen hoch - ebenso wie die Quoten! Binnen weniger Sekunden ist Howard Beale ein Star geworden. Als seriöser Nachrichtensprecher taugt er nun nicht mehr, dafür wird ihm kurzerhand ein Sendeplatz als populistischer Prophet der wütenden, ungehörten Masse eingeräumt - und Howard Beale liefert…

Es sei erschreckend gewesen, wie wenig am Text geändert werden musste, um aktuell zu sein, so Regisseur Claus Tröger.

Authentisches Ambiente

Kooperationspartner für diese Produktion ist der ORF, der unter allen Sicherheitsvorkehrungen seine Tore für das Salzburger Landestheater öffnet. Die Räumlichkeiten des amerikanischen Nachrichtensenders UBS konnten somit im authentischen Ambiente entstehen, das Publikum sitzt rund um den Newsdesk von Howard Beale und verfolgt zudem wichtige Szenen über Bildschirme.

Das Stück zählte zu den größten Theaterhits am Royal National Theatre in London, die deutschsprachige Erstaufführung hatte sich das Thalia Theater in Hamburg gesichert, coronabedingt fand sie nun aber am Salzburger Landestheater statt. "Humorige Leichtigkeit", "an Aktualität kaum zu überbieten" und "realistische Eleganz" in den Rollen, attestierte die Presse nach der Premiere.

Quelle: SN