Ein Musiktheater für Kinder ab 3 Jahren feiert am 14. März im Toihaus Salzburg Premiere.

In "Tempo Tempi" treffen Frau Alfine und Frau Dacapo aufeinander - die eine möchte ins Finale, die andere drängt mit Schnelligkeit wieder zurück zum Anfang.

Und was macht Ritter Tando dazwischen? Er versucht zu verbinden, verliert sich aber in seinen spanischen Solos. Ein lustvolles musikalisch-tänzerisches Kräftespiel um die Freundschaft dreier Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein können. Werden sie gemeinsam ein Ende finden? … Letztendlich finden sie dennoch in ihrem eigenen Tempo zur Harmonie, denn Musik verbindet.

Premiere: Samstag, 14. März - 15 Uhr

Weitere Termine:

Sonntag, 15. & 22. & 29. März - jeweils 15 Uhr

Montag, 30. März - 15 Uhr

Dienstag, 24. März - 10 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten um 6 Euro statt 8 Euro.

Online-Ticketing:www.toihaus.kupfticket.at

Mehr Infos:

Toihaus Theater Salzburg

Franz-Josef-Straße 4

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 874 439

toihaus.at/projekte/tempo-tempi



Quelle: SN