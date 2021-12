Keine Party ohne Nockis! Die "Nockis" - wie sie von ihren Fans gerufen werden - haben sich die Herzen des Publikums erspielt. Besuchen Sie ihr Live-Konzert am 11. März 2022 in der Stadthalle Oberndorf.

Eine Nockis-Show ist daher mehr als ein Konzert. Es ist der Live-Soundtrack des Lebens der Zuhörer. Es gehört gesehen, wie das Publikum auf Friedl Würcher reagiert und es gehört miterlebt, wie sich der Bogen der Unterhaltung in all seinen Facetten spannt. Für eine perfekte Show sind die Nockis gut gerüstet.

Ein dichtes Klangbild, eine Dramaturgie, die das Konzert in Schwung hält und das technische Equipment, welches keine Wünsche offen lässt. Das alles ergibt ein Ganzes. Der Erfolg in den Medien und bei den CD-Verkäufen, sprich mit zahlreichen Nummer-1-Platzierungen in den Hitparaden, setzt sich somit nahtlos im Konzertbereich fort.

"NOCKIS" Live on Tour

Freitag, 11. März 2022 (neuer Termin)

Uhrzeit: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr

Ort: Oberndorf bei Salzburg I Stadthalle

Nummerierte Sitzplätze!



Hinweis: Gekaufte Karten für das Konzert im September 2021 behalten ihre Gültigkeit.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Kartenbestellungen in allen Salzburger Sparkassen, Raiffeisenbanken, im Büro des Tourismusbüro Oberndorf, Trafikplus & allen oeticket Verkaufsstellen und online hier.

Bestellungen & Infos:

www.media-con.at

Tel.: +43 3862 / 21948-121 (Montag bis Freitag)



Über die SN-Card