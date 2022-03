Die Philharmonie Salzburg nimmt Sie an diesem Abend mit auf eine musikalisch-literarische Reise ins antike Griechenland.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der griechischen Götter, von Homer bis zu den Planeten. Passend zur Musik von Gustav Holsts "Jupiter" und "Mars" aus der Suite "Die Planeten" liest der aus TV-Serien bekannte Schauspieler Frederic Böhle aus Homers archaischem Epos "Die Odyssee". Zu hören gibt es spannende Geschichten wie die vom einäugigen Riesen "Polyphem der Zyklop" oder "Circe die Zauberin", die Odysseus' Gefährten in Schweine verwandelt, den Ungeheuern "Skylla und Charybdis" und natürlich "Odysseus' Heimkehr - Die Rache an den Freiern". Musik spielte schon im alten Griechenland eine bedeutende Rolle. Elisabeth Fuchs und die Philharmonie Salzburg präsentieren daher passende ausgewählte Werke von Hans Zimmer, Clint Mansell oder Aram Chatschaturjans Säbeltanz und sorgen für wohlgesinnte Stimmung beim Publikum und allen Göttinnen und Göttern.

Frederic Böhle · Sprecher & Schauspieler

Elisabeth Fuchs · Dirigentin

Philharmonie Salzburg

Termine:

Samstag, 2. April 2022, um 19.30 Uhr

Sonntag, 3. April 2022, um 18.00 Uhr

Konzertdauer: ca. 90 Minuten ohne Pause

Ort:

Große Universitätsaula, Salzburg

Weitere Infos & Tickets:

Philharmonie Salzburg

E-Mail: tickets@philharmoniesalzburg.at

Mobil: +43 650 / 517 20 30

(Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr)

www.philharmoniesalzburg.at

