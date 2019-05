Die spektakuläre Queen Tribute Show mit Rocksänger Marc Martel kommt im nächsten Jahr auch nach Salzburg - zu sehen am Sonntag, 26. Jänner 2020, in der Salzburgarena.

QUEEN ist eine Band, die seit Jahrzehnten Menschen weltweit fasziniert. Egal ob tanzbare Hits, große Hymnen, tiefgehende Liebeslieder, musikalische Meisterwerke - QUEEN hatte sie alle und mit Marc Martel lässt sich auch heutzutage das Original-Queenfeeling spürbar nacherleben. Martel, der als die stimmliche Reinkarnation Freddie Mercurys gilt, bringt mit "One Vision of Queen feat. Marc Martel" das Vermächtnis einer der größten Rockgruppen aller Zeiten nun auch auf die europäischen Bühnen.

Eines schien lange klar: Eine Stimme wie die Freddie Mercurys wird es nie wieder geben. Daher staunte die ganze Welt nicht schlecht, als vor acht Jahren das Video des kanadischen Musikers Marc Martel (mittlerweile über 30 Millionen Klicks) die Runde machte. Ein Video, mit dem er sich für die von den Brian May und Roger Taylor konzipierte Queen-Show "Queen Extravaganza" als Sänger bewarb. Und wer das Video einmal gesehen hat, versteht, wieso May und Taylor keine Sekunde zögerten ihn sofort zu verpflichten.

One Vision of Queen

Sonntag, 26.01.2020

19.00 Uhr

Salzburgarena

Am Messezentrum 1

5020 Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (solange der Vorrat reicht).

Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen bzw. Raiffeisenkassen und online hier.

Mehr Infos:

Tel.: +43 1 / 96 0 96 2 34

www.showfactory.at

Quelle: SN