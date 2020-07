Am Sonntag, 12. Juli, begeistert James Cottriall das Publikum als besonderes Highlight zum Abschluss des Open-Air am Gelände des Messezentrum Salzburg. Das Autokonzert verspricht echtes Open-Air-Feeling!

Im März 2020 überschlugen sich die Ereignisse aufgrund des globalen Shutdowns. Ein jeder von uns musste sich nach und nach diesen neuen Herausforderungen stellen. Naheliegend, dass dieses Ereignis auch Auswirkungen auf James Cottriall hatte. Anstatt aus dem gewohnten "Popmusik"-Nähkästchen zu plaudern, fand James eine völlig andere Inspiration für sein neuestes Werk "New Life". Nämlich diese vorwiegend überwältigende Solidarität und Humanität unter den Menschen, egal welcher Herkunft, welcher Hautfarbe oder welchen sozialen Status. "Es betrifft uns alle und ist leider noch nicht endgültig vorbei, aber hey, wir müssen aufstehen, uns aufrichten und weitergehen und zwar am besten gemeinsam im Sinne aller", so James Cottriall.

Der Song "New Life" ist nicht nur als Hymne und Motivationslied zu sehen für all jene, die in den letzten herausfordernden Monaten Großartiges für die Allgemeinheit geleistet haben und jetzt nach einem optimistischen neuen Start suchen, sondern einfach auch James' ganz persönliche Art und Weise, DANKE zu sagen.

Open-Air-Konzert James Cottriall

Termin: Sonntag, 12. Juli 2020

Ort: Messezentrum Salzburg

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Dauer: 90 Minuten

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für das Konzert von James Cottriall am 12. Juli.

Tickets online hier bestellen

Bitte geben Sie hier einfach den Promotionscode "SNCard" ein.

Mehr Infos zur Veranstaltung



Quelle: SN