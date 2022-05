Am Samstag, 7. Mai, findet in der Großen Aula wieder ein Opernhighlight statt. Das Oper im Berg Festival präsentiert Donizettis "Der Liebestrank" in klassischer Inszenierung und internationaler Besetzung, begleitet vom Oper im Berg Festival Orchester unter Stefano Seghedoni.

Seit 2008 steht das Oper im Berg Festival unter der Schirmherrschaft von Weltstar Grace Bumbry und in Hommage Luciano Pavarotti für großartige Stimmen, die aus dem jährlichen Grandi Voci Wettbewerb engagiert werden und für klassische Regie und wunderbare Operninszenierungen, wie man sie heute nur noch selten trifft. Seit einigen Jahren findet das Festival in der Großen Aula, Salzburgs ältesten Operntheater (400 Jahre) statt, wo Mozart seine erste Oper uraufführte! L'Elisir d'Amore (Der Liebestrank)

Oper von Gaetano Donizetti

Samstag, 7. Mai 2022

18.00 Uhr

Große Universitätsaula SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Tickets im Vorverkauf. Karten ab 49 Euro im Salzburg Ticket Service, Mozartplatz 5, Tel.: +43 662 / 840 310. Mehr Infos: www.operimbergfestival.com

