"Lucia di Lammermoor" feiert am 17. September seine Premiere. SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf ausgewählte Kategorien.

"LUCIA DI LAMMERMOOR", das Meisterwerk von Gaetano Donizetti, feiert am Freitag, 17. September um18 Uhr in der Großen Universitätsaula und in internationaler Besetzung seine Premiere. Begleitet wird es vom Oper im Berg Festival Orchester unter Maestro Stefano Seghadoni, der das Stück klassisch inszeniert. In den Hauptrollen brillieren Selin Dagyaran, David Ragnarsson, Nejat Isik Belen u. a.

Nächste Termine:

14.10.: Die Zauberflöte

18.11.: Verdi Gala

22.12.: Weihnachtliche Operngala

29.12.: Silvestergala

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf ausgewählte Kategorien ab 49 Euro.

Die Karten sind per E-Mail erhältlich:

office@operimbergfestival.com

Infos und Anmeldungen:

Oper im Berg Festival

Tickethotline: +43 676 59 51 901

E-Mail: office@operimbergfestival.com

www.operimbergfestival.com

