Die weihnachtliche Operngala findet am Mittwoch, 22. Dezember und die Silvestergala am Mittwoch, 29. Dezember statt - jeweils um 18 Uhr in der Großen Universitätsaula zu Salzburg.

Weihnachtliche Operngala

Die Weihnachtliche Operngala gehört u.a. zu den beliebtesten Veranstaltungen in Salzburg. Neben beliebten Stücken, wie dem NABUCCO Gefangenenchor, dem Brindisi aus LA TRAVIATA oder dem berühmten NESSUN DORMA aus Puccini's Turandot gehört auch ein vielsprachiges Medley von Weihnachtshits zum Programm, das als Höhepunkt im 8 sprachigen STILLE NACHT endet. Eine Armada von 8-10 grossartigen Nachwuchsstars präsentiert sich hier mit den virtuosesten und romantischsten Arien aus LA BOHÈME, LA TRAVIATA, RIGOLETTO, DIE ZAUBERFLÖTE, TOSCA, IL TROVATORE, HOFFMANN'S ERZÄHLUNGEN, EUGEN ONEGIN u.v.m 8 Solisten internationaler führender Opernhäuser

CHOR & ORCHESTER DES OPER IM BERG FESTIVALS

Waku Nakazawa Silvestergala

Die Silvestergala bietet ein Feuerwerk an Melodien, Arien, Ensembles, Hits!

Gassenhauer, Ohrwürmer und Lieblingsstücke aus der Welt der Oper und der großen Stimmen. Verdi's und Puccini's berühmte Opernhits wie zum Beispiel La donna e mobile oder die Sternenarie dürfen ebenso wenig fehlen wie ein Ensemble getragenes und wuchtig geschmettertes Brindisi aus La Traviata. Gute Stimmen und großartige Stimmung werden Sie auf den Jahreswechsel einstimmen. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf Tickets im Vorverkauf. Die Karten sind per E-Mail erhältlich:

office@operimbergfestival.com Infos und Anmeldungen:

Oper im Berg Festival

Tickethotline: +43 676 59 51 901

E-Mail: office@operimbergfestival.com

