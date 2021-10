Nach einer fast fünf Jahrzehnte dauernden Karriere hat die Erfolgsband OPUS sich entschieden, Ende 2021 ihre Karriere zu beenden. Am Montag, dem 8. November, gastieren sie um 20 Uhr im Großen Festspielhaus ein letztes Mal in Salzburg.

Im November 2020 veröffentlichten die Künstler ihr letztes Album "OPUS MAGNUM", das sechzehnte Opus seit Anfang 1980, als sie mit "Daydreams" ihr erstes Werk einer wachsenden Fangemeinde näher brachten.

OPUS leiten mit diesem Doppel-Album das Finale einer Ausnahmekarriere ein. Die Künstler werden ihr Publikum zum Abschied mit ihren Hits wie "Live Is Life", "Eleven", "Flyin High", "Hands In The Air" und neuen Songs aus dem OPUS MAGNUM Album begeistern.

OPUS Goodbye Tour

Montag, 8. November 2021

20 Uhr

Großes Festspielhaus Salzburg

Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg

Mehr Infos: www.stargarage.at

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets erhältlich bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken und online hier



Über die SN-Card