Mit einem Paukenschlag kehrt Poetry-Slam nach Hallein zurück. Als erste Salzburger Stadt richtet Hallein am Samstag, 23. März die Meisterschaft der Bundesländer Salzburg und Oberösterreich aus.

Die besten Poetinnen und Poeten der beiden Bundesländer wurden von den dort ansässigen regelmäßig stattfindenden Poetry-Slams für diese Meisterschaft nominiert. Außerdem wird der amtierende Tirol/Vorarlberg- und ehemalige Österreichische Meister Stefan Abermann als "Featured Poet" außer Konkurrenz auf der Bühne stehen.

Ein Poetry Slam ist ein performativer Dichterwettstreit um die Gunst des Publikums. Es geht darum in möglichst lebendiger und fesselnder Weise selbstverfasste Texte so zu interpretieren, dass das Publikum in völlige Ekstase ausbricht oder vor lauter Staunen mit offenen Mündern mucksmäuschenstill den Vorträgen lauscht. Egal ob gereimt, gerappt, erzählerisch, nachdenklich oder lustig, jegliche Textgattungen sind erlaubt und dürfen geflüstert, geschrien, rhythmisch gesprochen, gelesen oder frei vorgetragen werden. Die einzigen Bedingungen sind das Zeitlimit von 6 Minuten, dass ein selbst geschriebener Text vorgetragen werden muss und dass man keine Requisiten oder Verkleidung verwenden darf bzw. kein Gesang erlaubt ist.

Eine Publikumsjury bewertet schließlich die Vorträge und kürt den neuen Landesmeister bzw. die neue Landesmeisterin.

Moderation: Ko Bylanzky.

Poetry Slam Meisterschaft

Salzburg / Oberösterreich

Termin: Samstag, 23.03.2019

Beginn: 19.30 Uhr

Ort: Ziegelstadl Hallein

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten um nur 12 Euro statt 14 Euro im Vorverkauf und um 14 Euro statt 16 Euro an der Abendkassa.

Tickets & Infos:

SUDHAUS Büro

Oberer Markt 1, 5400 Hallein

(Mo. bis Fr.: 11 bis 15 Uhr)

Tel.: +43 677 / 63127799

E-Mail: tickets@sudhaus-hallein.at

www.sudhaus-hallein.at

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN