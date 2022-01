Die Produktion "Der Tiger geht über den Teppich" kommt am Freitag, dem 28. Jänner 2022 um 19.30 Uhr als erste Premiere im neuen Jahr am Toihaus Theater in Salzburg heraus. Ein bitterbös humorvoll-skurriler Abend wartet auf Sie!

Im ewig-menschlichen Konflikt zwischen der Suche nach dem Sinn des Lebens und der gleichzeitigen Unfähigkeit, darin auch nur ansatzweise irgendeine Bedeutung zu erkennen, bewegen sich die Figuren auf der Bühne, die sich als die traurige, skurrile Karikatur der Spezies Mensch entpuppen. Glückliche Restmenschen, die derart - ja bis zum Hals - mit ihren Ängsten, Sorgen und Routinen eingedeckt sind, dass sie den Tiger im eigenen Wohnzimmer nicht sehen, sich selbst über ihre Wirklichkeit hinwegtäuschen. Und auf das warten, was nicht kommt: die Rettung vor dem Tragischen. In Auseinandersetzung mit den Pionieren des absurden Theaters erarbeitet der aus Litauen stammende Künstler Arturas Valudskis gemeinsam mit den Schauspieler*innen Martin Bermoser und Nicola Schößler einen bitterbös-humorvollen Abend, der tabulos das menschliche Ableben im vorletzten Stadium der Auflösung zeigt. Der Tiger geht über den Teppich

Premiere: 28. Januar 2022, 19:30 Uhr Weitere Termine:

29. Januar 2022

04. Februar 2022

05. Februar 2022

Uhrzeit: jeweils 19.30 Uhr SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten um nur 14 Euro (statt 18 Euro) - bei Vorlage der SN-Card. Tickets: Toihaus Theater Ticketing (kupfticket.at) Kontakt & Infos:

Toihaus Theater

Franz-Josef-Straße 4

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 44 39

E-Mail: ticket@toihaus.at

