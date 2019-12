In seinem ersten Soloprogramm erzählt er, was ihn vom katholischen Klosterschüler zum Atheisten gemacht hat und warum ihm Religion - auch heute noch - trotzdem wichtig ist - live zu sehen am 24. Jänner im Kulturzentrum Hallwang.

SN/ingo pertramer Robert Palfrader – Allein

Es ist das vierte Kabarett-Programm, in dem er auf der Bühne zu sehen ist, aber zum ersten Mal solo, zum ersten Mal ist Robert Palfrader "Allein".

Er weiß jetzt alles über sein Genmaterial, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits. Und was das mit seiner Fanpost zu tun hat. Robert Palfrader - Allein

Freitag, 24.01.2020

20.00 Uhr

Kulturzentrum Hallwang

Dorfstraße 18, 5300 Hallwang Infos: www.fg-eventproductions.com SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf. Tickets bei allen bekannten oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenkassen und online hier.