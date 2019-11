Das Schauspielhaus Salzburg zeigt die Theaterfassung zweier brisanter französischer Texte. Édouard Louis' "Wer hat meinen Vater umgebracht" und Stéphanie Chaillous "Der Vater" wurden von Gerhard Willert geschickt zu einem packenden Monologabend verbunden.

Der Shootingstar der französischen Literaturszene Édouard Louis ist mit seinem dritten Roman in aller Munde. In "Wer hat meinen Vater umgebracht" klagt der Autor seinen der Unterschicht angehörigen Vater an, der dem homosexuellen Sohn nie seine Liebe zeigen konnte. Vor allem aber klagt er den Staat an, der seinem Vater nach einem Arbeitsunfall jegliche Lebensgrundlage entzog. Der Vater selbst bleibt stumm, der Sohn nimmt das Schicksal des Vaters als Grundlage, die aktuellen politischen Verhältnisse in Frankreich zu kritisieren. Geschickt und spannend verbindet Regisseur Gerhard Willert den Bestseller mit Stéphanie Chaillous "Der Vater".

In ihrem Roman kommt der Vater selbst zu Wort. Durch die Regulative der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union musste er - wie viele andere Bauern - seinen Hof verkaufen. Nicht nur die Tatsache, dass die Politik ihn in den Konkurs getrieben hat und somit seinen Lebenstraum zerstörte, vor allem das Gefühl, versagt zu haben und von der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein, führte ihn in eine tiefe psychische Krise. Beide Texte bearbeiten die schwierige Beziehung zwischen Vater und Kind in einem gebeutelten Frankreich und stehen stellvertretend für eine Entwicklung, die ganz Europa in Aufruhr versetzt. Gerhard Willert vereint beide Romane zu einem Theaterabend, der zum Nachdenken anregt und lange nachwirkt.

