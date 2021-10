Musik als Lebenselixier - Die Konzertsaison der Stiftung Mozarteum startet.

Ein Septett bestehend aus Musikern der Camerata Salzburg mit Tenor Kudaibergen Abildin eröffnet den Konzertreigen am 23. Oktober um 19.30 Uhr in der Villa Vicina mit einem Thema, das die Corona-Pandemie musikalisch widerspiegelt. Gespielt werden u. a. Werke aus der Zeit der Pockenepidemie, als Leopold Mozart am 23. Oktober 1767 mit der Familie aus Wien floh, um dieser Seuche zu entkommen. Dennoch erkrankten der elfjährige Wolfgang Amadé und seine Schwester Maria Anna.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Ansteckungsgeschehens trafen das Musikleben damals ebenfalls hart, Vater Leopold berichtete von einer sechswöchigen Schließung der Theater. An diesem besonderen Konzertabend erklingen Werke von Vater und Sohn Mozart aus jenen Zeiten spezieller Sorge um Leib und Leben, darunter Leopolds selten gespielte "Sinfonia pastorella" für Alphorn und Streicher ergänzt um fünf Nocturnes von Erik Satie, entstanden 1919, als die gefürchtete Spanische Grippe wütete. Musik als Lebenselixier, heute so heilsam und wichtig wie damals.

