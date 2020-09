Ein Stück mit Tanz und Livemusik ab einem Jahr erwartet die Besucher ab 3. Oktober im Toihaus Salzburg. Jetzt Tickets für die neue Produktion "Ton in Ton" sichern!

Ein Klumpen Ton, eine Tänzerin, ein Musiker - gemeinsam formen sie mit ihren Körpern Töne. Kulen, Mulden, Matsch! Was lässt sich noch entdecken?

Mit "Ton in Ton" begeben wir uns auf Spurensuche und zeigen, wie verschiedene Töne ineinander übergehen. Jeder Ton eine Berührung, jede Berührung ein Klang, jeder Klang eine Form: Berührungen werden zu Spuren, Spuren zu Landschaften, Landschaften formen eine Welt. Berge, Hügel, ein Elefant? Eine große Nase oder doch eine Rutsche ins weite Meer? Eine Meerespfütze? Umkreist von Gitarrenklängen entwickelt der Ton in den Händen der Tänzerin sein Eigenleben!

Regie: Cornelia Böhnisch, Katharina Schrott

Tanz: Anna Bárbara Bonatto

Gitarre: Raúl Rolón

Dramaturgie: Felicitas Biller

Musikdramaturgie: Yoko Yagihara

Bühne / Kostüm: Cornelia Böhnisch

Premiere: Samstag, 3. Oktober 2020, 15 Uhr

Weitere Termine:

Sonntag, 4. Oktober 2020

Sonntag, 11. Oktober 2020

Donnerstag, 15. Oktober 2020

Uhrzeit: jeweils 15 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Tickets um 6 Euro statt 8 Euro (nur bei Vorlage der SN-Card).

Online-Ticketing: www.toihaus.kupfticket.at

Kontakt & Infos:

Toihaus Theater

Franz-Josef-Straße 4

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 874439

E-Mail: office@toihaus.at

www.toihaus.at

