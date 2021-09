Saxophonquartett & Orchester, Singer-Songwriter & Schubert oder Musik & Kulinarik - die Salzburger Kulturtage setzen von 26. 9. bis zum 19. 10. auf außergewöhnliche musikalische Erlebnisse.

Franz Schuberts Kunst-Lieder übersetzt ins Englische und in der ungewöhnlichen Tonsprache aus Gitarre, Cello, Tuba & Perkussion:

The Erlkings (6. 10.) decken ganz neue Facetten auf und reißen mit ihrer Singer-Songwriter Manier sowohl Kenner als auch Neulinge mit. Jazzig, feurig und symphonisch präsentiert sich "Rhythm of the Americas" mit dem

Mozarteumorchester Salzburg und SIGNUM saxophone quartet unter der Leitung von Ido Arad (8. 10.).Die fesselnden Werke von Gershwin, Copland, Bernstein, Márquez und Mintzer entführen das Publikum auf einen mitreißenden Kurztrip durch Gesamtamerika.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber inklusive Begleitpersonen erhalten 20% Rabatt auf die Eintrittskarten (Rhythm: Kat. 1-4, Erlkings: Kat. 1).

Kontakt & Infos:

Salzburger Kulturvereinigung

Kartenbüro: Mo - Fr: 09.00 - 16.00 Uhr

Waagplatz 1a (Trakl-Haus), 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 845 346

www.kulturvereinigung.com

