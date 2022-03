Gerhard Willert verbindet in seiner Inszenierung die Romane "Der Richter und sein Henker" und "Der Verdacht" von Friedrich Dürrenmatt und deren philosophische Ansätze zu einem Theaterkrimi - jetzt im Schauspielhaus Salzburg!

Kommissär Bärlach liegt nach einer schweren Operation und kurz vor seiner Pensionierung im Spital. Jetzt soll er sich ausruhen. Doch als sein Freund Hungertobel auf dem Fotos eines Nazi-Arztes einen ehemaligen Studienkollegen zu erkennen glaubt, geht Bärlach von seinem Bett aus dem Verdacht nach, um den angesehenen Zürcher Doktor als möglichen KZ-Folterknecht zu entlarven. Es folgt ein Katz-und Maus-Spiel, in dem Bärlach in Fieberträumen wieder auf seinen Erzfeind Gastmann trifft und an seine eigenen physischen und moralischen Grenzen gerät.

Ab dem 30. März 2022 ist die Adaption von Dürrenmatts Krimi Diptychon über Verbrechen und Gerechtigkeit auf der Bühne des Schauspielhaus Salzburg zu sehen.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten für die Vorstellung "Der Richter und sein Henker - Der Verdacht" am 13. April 2022 20% Rabatt auf die Eintrittskarte - nur mit Vorreservierung.

SN-Card-Inhaber erhalten außerdem 10% Dauerrabatt - gültig für alle Veranstaltungen im Schauspielhaus Salzburg (ausgenommen Sonderveranstaltungen und Premieren, nur bei Vorlage der SN-Card). (Aktionen sind nicht kombinierbar.)

Kartenbuchung:

Schauspielhaus Salzburg

Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

Tel.: +43 662 / 8085-85

Mehr Infos & Termine

Über die SN-Card