Im November zeigt das Schauspielhaus zwei Theaterabende, die erstmals in Österreich zu sehen sein werden: "Gott" von Ferdinand von Schirach und "Artus, letzte Schlacht" von Jérôme Junod.

Im Jahr 2020 hat der österreichische Verfassungsgerichtshof das Verbot der Suizidhilfe für verfassungswidrig erklärt. Ein guter Grund, sich auch im Theater eingängiger mit dieser Thematik zu befassen:

Ferdinand von Schirachs "Gott" greift die Frage nach dem selbstbestimmten Sterben und dessen gesetzlichen Hintergrund auf und bietet dem Publikum die Möglichkeit, in die aktuelle Debatte einzusteigen. Die unterschiedlichen Standpunkte und Überzeugungen regen zum Nachdenken an und behandeln somit ein Thema, das nun auch in Österreich von größter Aktualität ist. Die Österreichische Erstaufführung ist ab 4. November 2021 im Studio zu sehen.

Am 11. November 2021 folgt die Uraufführung von "Artus, letzte Schlacht". Der Schweizer Autor Jérôme Junod hat eine Neubearbeitung der Artus-Sage geschrieben. Die glorreichen Zeiten des sagenumwobene Herrschers sind vorbei, das Königreich Logris ist gezeichnet von Krieg und Hunger. Das stets unzufriedene Volk schmettert Artus seinen Unwillen entgegen, den seine Rolle als makellose Herrscherfigur immer mehr überfordert. Über seinem Haupt schwebt die ständige Bedrohung durch einen gesichtslosen Feind: Mordred, dessen Name jeder kennt, dessen Herkunft jedoch ein Rätsel bleibt, trachtet Artus nach dem Leben. Nur eines scheint sicher zu sein, dass Artus" Schwester Morgan ein Geheimnis hütet, das ihren Bruder zerstören könnte. Junods Interpretation widmet sich den letzten Jahren eines desillusionierten Helden, dem die Kontrolle über sein Reich und sein Leben zunehmend entgleitet und der sich selbst in seiner Einsamkeit zu verlieren droht. Der Aufstieg und Fall des Sagen-Königs zeigt eine moderne Auseinandersetzung von Macht und Ohnmacht.

