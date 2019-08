Der erste Eiszirkus der Welt präsentiert sein neuestes Spektakel für die ganze Familie. Erleben Sie am 11. Jänner 2020 im Großen Festspielhaus Salzburg ein Feuerwerk aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik!

Die Geschichte der Schneekönigin ist eine der schönsten, bekanntesten sowie vielschichtigsten des berühmten dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen. Das heißgeliebte Wintermärchen nimmt Groß und Klein mit auf eine abenteuerliche Reise, an deren Ende, dank der Kraft der Freundschaft, Tapferkeit und Liebe, alle Gefahren überwunden werden können.

Die Schneekönigin - ist eine Produktion des Russian Circus on Ice und wurde auf zauberhafte Weise in einer "on Ice"-Anpassung neu interpretiert.

Eine faszinierende Verschmelzung aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik. Ein wahrhaft magisches Spektakel auf glitzernden Kufen für die ganze Familie!

Schneekönigin on Ice - Russian Circus on Ice

Samstag, 11. Jänner 2020

19 Uhr

Großes Festspielhaus in Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten für beide Events 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets erhältlich bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken und online hier.

Mehr Infos: www.russian-circus-on-ice.com

Quelle: SN