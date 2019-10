Das Musical für die ganze Familie von Christian Berg & Michael Schanze kehrt endlich nach Österreich zurück und ist am 18. Dezember live in der Salzburgarena zu sehen!

"Eine Weihnachtsgeschichte" ist eine der bekanntesten Erzählungen von Dickens. Sie wurde im Dezember 1843 mit Illustrationen von John Leech erstmals veröffentlicht. Das interaktive Familien-Musical begeistert sowohl Kinder als auch Erwachsene.

Ebenezer Scrooge, dem geizigen alten Mann, erscheinen in der Nacht vor Weihnachten drei Geister, die ihn auf eine Reise in die Vergangenheit zum diesjährigen Weihnachtsfest bei seinem armen Angestellten mitnehmen und in die Zukunft, die alles andere als rosig sein wird, wenn sich sein kaltes Herz nicht endlich erweichen lässt. Scrooge wandelt sich plötzlich vom Geizhals zur Person mit Mitgefühl und Herz.

Termin: Mittwoch, 18. Dezember 2019, 18.30 Uhr, Salzburgarena.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (solange der Vorrat reicht).

Tickets bei allen bekannten oeticket-Verkaufsstellen und online hier.

Infos:

Tel.: +43 1 / 96 0 96 2 34

www.showfactory.at

