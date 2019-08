Erleben Sie die musikalische Kult-Komödie mit Peter Grimberg alias Peter Alexander am Sonntag, 29. September um 17 Uhr live im Odeïon Salzburg (zugunsten der Salzburger Kinderkrebshilfe)!

Die Produktion "Servus Peter - die Hommage an Peter Alexander" ist seit 4,5 Jahren in Europa zu sehen und lockte bislang über 190.000 Besucher an. 2017 wurde die Produktion als "bestes Musical on Tour" in der Filharmonie Filderstadt ausgezeichnet.

Die Idee für dieses Heile-Welt-Musical hatte Peter Grimberg (alias Peter Alexander), der österreichische Entertainer und Gewinner des Goldenen Mikrofons, der charmant die gute, alte Zeit der Unterhaltungskunst für einen Abend auf die Bühne bringt.

Am Sonntag, 29. September können die Zuschauer das Kultmusical für die ganze Familie im Dorothea Porsche Saal des Odeïon Salzburg erleben (Einlass: 16 Uhr, Beginn: 17 Uhr).

An diesem Tag findet eine Charityveranstaltung zugunsten der Kinderkrebshilfe Salzburg statt. Mit dabei ist auch die bekannte Sopranistin Iva Schell.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber bezahlen nur 32 Euro statt 40 Euro für die Karten im Vorverkauf.

Tickets über die Kinderkrebshilfe-Salzburg-Hotline unter +43 662 / 431917 bzw. per Mail an: office@kinderkrebshilfe.com

Mehr Infos: www.peter-grimberg.de

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN