Montag, 31. 12. 2018, 17 Uhr, Ferry Porsche Congress Center, Zell am See. Sichern Sie sich 20% Ermäßigung mit der SN-Card!

Zum dritten Mal in Folge veranstaltet die Salzburger Kulturvereinigung das beliebte Silvesterkonzert in Zell am See. Das Publikum im Ferry Porsche Congress Center kann sich zum Jahreswechsel wieder auf schwungvolle, emotionale und unterhaltsame Orchestermusik mit der Philharmonie Salzburg freuen. Am Programm finden sich sowohl bekannte, preisgekrönte Filmmelodien aus Hollywood-Blockbustern wie zum Beispiel "James Bond - 007", "Titanic", "Das Boot", "Star Wars", "Forrest Gump" und "Fluch der Karibik" als auch berühmte Werke von Jacques Offenbach und Johann Strauß. Ein schwungvoller und feierlicher Jahreswechsel ist garantiert.

