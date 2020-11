Die Erfolgsshow um Rocklegende Tina Turner kehrt am 1. April 2021 wieder nach Salzburg zurück. Diese Hommage nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte und zu den größten Hits einer der bedeutendsten Künstlerinnen.

Anna Mae Bullock, geboren am 26. November 1939 in Brownsville, Tennessee (USA), aufgewachsen in Nutbush, wurde als Tina Turner zum Weltstar und zur Legende. Ab 1958 performte sie an der Seite ihres späteren Ehemannes Ike Turner. 1984 startete sie ein überragendes Comeback als Solokünstlerin, das in diesem Ausmaß nur mit dem von Elvis vergleichbar ist.

2009 ging die Sängerin mit dem unverwechselbaren Timbre das letzte Mal auf Welttournee. Diese Tour war der großartige Abschluss einer außergewöhnlichen Karriere: Ein halbes Jahrhundert Rockgeschichte mit Höhen und Tiefen, mit Aufstieg und Fall - und über 180 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Nummer-1-Hits und Chartplatzierungen wie "Simply the Best", "Private Dancer" oder "We Don't Need Another Hero". Ihr legendäres Konzert 1988 im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro erlebten 188.000 Zuschauer live - dafür gab es sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. "Simply the Best - Die Tina Turner Story" schildert mit viel Livemusik und beeindruckenden Szenen zwei Stunden lang das bewegte Leben der Rockikone.

Simply the Best - Die Tina Turner Story

Donnerstag, 1. April 2021

20.00 Uhr

Salzburgarena

Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg

Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets online hier bestellen bei Eingabe des Aktionscodes SNCARD.

Quelle: SN